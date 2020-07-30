Kozan'da trafik ekipleri sürücüleri kazalara karşı uyardı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ekipleri bayram öncesi denetimlerini arttırdı. Kurban Bayramı arifesinde denetimleri sıkılaştıran ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmaları, kurallara uymaları için uyarılarda bulundu.

Kozan'da ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ilçe genelinde bayram öncesi yaşanan trafik yoğunluğunda kazaların önlenmesi için trafik akışının yoğun olduğu noktalarda denetim gerçekleştirdi. Bayramda yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmek için sürücülere uyarılarda bulunan ekipler; emniyet kemeri ve maske konusunda uyardı. Şüpheli araçlarda alkol kontrolü yapan trafik ekipleri bayram tatili için yaylalarına ve şehir dışına çıkan sürücülerden dikkat dağılması ve yorgunluk konusunda da temkinli olmalarını istedi.

İlçe genelinde yapılan uygulamada 79 kişinin GBT sorgusu yapılarak, 37 araç denetlendi. 4 araca bin 260 TL cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Sürücüler uygulamadan memnun olduklarını belirterek, sürekli yapılmasının kazaların önüne geçmede büyük etken olacağını kaydederken, kaza riskini azaltmak için bayram boyunca uygulamaların yapılacağı öğrenildi. - ADANA