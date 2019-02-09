Son Dakika Haberleri: Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

5 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Emre Ö. (18) yönetimindeki tescilsiz motosiklet caddeye kumru sokaktan çıkan Ahmet B. yönetimindeki 80 KK 508 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada Dilek Ç. idaresindeki 01 Y 5336 plakalı otomobil de kazaya karışan Ahmet B.'nin otomobiline çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Yunus Emre Ö. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:58 Kaynak: İHA

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