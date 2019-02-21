Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
36 dakika önce
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Cumhuriyet Mahallesi
, Taştekin Sokak üzerinde kavşakta meydana geldi. Yılmaz Şengül yönetimindeki 01 RG 547 plakalı otomobil ile Fatih Karaoğlan
idaresindeki 01 Y 7291 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşen Karaoğlan yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:50 Kaynak: İHA
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