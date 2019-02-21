Son Dakika Haberleri: Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

36 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Cumhuriyet Mahallesi, Taştekin Sokak üzerinde kavşakta meydana geldi. Yılmaz Şengül yönetimindeki 01 RG 547 plakalı otomobil ile Fatih Karaoğlan idaresindeki 01 Y 7291 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşen Karaoğlan yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:50 Kaynak: İHA

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