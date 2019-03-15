Son Dakika Haberleri: Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi, Yüksel Sokak'ta meydana geldi. Berkan Ç. yönetimindeki 01 ABT 292 plakalı motosiklet, Kozan istikametinde giden Erdoğan A. yönetimindeki 01 AR 354 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü Berkan Ç. çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:57 Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa
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