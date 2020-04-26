Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza çevreyolu Adana istikameti Üniversite yol kavşağı civarında meydana geldi. Ali T. idaresindeki 01 PR 765 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta reflüje ardından da aydınlatma direğine vurduktan sonra reflüje çıkarak durabilidi. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 acil müdahale ve polis ekiplerine haber verdiler. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri de yaralı kamyonet sürücüsü Ali T.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdılar. Öte yandan tedaş görevlileri de kaza nedeniyle yola yan yatan ve tehlike arz eden elektrik direğinin yerinden kaldırılması için çalışma gerçekleştirdi.

Kamyonet sürücüsü Ali T.'nin tedavisi devam ederken kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.