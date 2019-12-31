Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozan Kadirli karayolu Kozan Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Kadirli istikametinden Kozan istikametine seyir halinde olan İsmail Ercan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak önce trafik levhasına ardından ağaca çarptı. Kazada Otomobilde bulunan 4 kişiden Mehmet Karaca ve Can Karatop isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar özel bir otomobil ile Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza sonrası otomobilde büyük çapta Maddi hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
02:42 Çal'da jandarma ve polisten yılbaşı denetimleri - Son Dakika Haber
02:32 Şanlıurfa'da yeni yıla "sıra gecesi" ile girdiler - Son Dakika Haber
02:24 Yeni yıla nöbet tutan jandarma ve polislerle birlikte girdiler - Son Dakika Haber
02:20 Siverek yeni yıla silah sesleriyle girdi - Son Dakika Haber
02:09 Eksi 5 derecede trafik denetimi yapıp çikolata ikram ettiler - Son Dakika Haber
01:24 Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Son Dakika Haber
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 03:10:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]