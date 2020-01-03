Kozan'da trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kozan'da trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika

Kozan'da trafik kazası: 9 yaralı

6 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kozan'da trafik kazası: 9 yaralı, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Kozan- Kadirli yolu Bulduklu köyü kavşağında meydana geldi. Faruk Uçuk yönetimindeki 06 HD 339 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse, aynı yönde ilerleyen İlker Güner yönetimindeki 01 UAA 07 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, otomobil şarampole yuvarlandı. Her iki araç şoförü ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili çalışma başlattı.


Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı
Düziçi Belediyesi ilçeye giren araçlardan "ayak bastı" parası alıyor Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Son Dakika Haberleri
17:52 Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın ailesi umutla bekliyor (YENİDEN) - Son Dakika
17:51 Yaylada kaybolan kişinin ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor - Son Dakika
17:51 Anestezi teknikeri Ayşe'nin öldüğü evde keşif yapıldı - Son Dakika
17:51 Dijital takograf uygulaması 30 Haziran'a ertelendi - Son Dakika
17:47 Başkan Yüce, Süt54'ün açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 17:54:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kozan'da trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]