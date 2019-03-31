Son Dakika Haberleri: Kozan'da Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Kozan'da Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kozan'da Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan Feke karayolu Çulluuşağı mevkiinde meydana geldi. Kozan istikametinden Feke istikametine ilerleyen Adem Küçüker yönetimindeki 01 ABK 317 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücünün çocukları Umut (13), Mehmet (10), Yusuf (2), eşi Sultan (34) ve annesi Ayşe (55) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa
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