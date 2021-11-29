Kozan'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı - Son Dakika

Kozan'da ortaokul öğrencilerinin projelerinden oluşan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Şehit Mehmet Oflaz Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda düzenlenen fuarda öğrencilerin 16 projesi sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, açılışta yaptığı konuşmada okullarda bilim fuarları düzenleyerek öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye çalıştıklarını belirtti.

Okul öğretmenlerinden Ayhan Yıldır da 51 öğrenci ve 8 danışman öğretmenin yaklaşık 6 aylık çalışması sonucunda 9'u araştırma ve 7'si bilimsel geliştirme olmak üzere 16 proje hazırladıklarını söyledi.