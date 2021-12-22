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Kozan'da tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu - Son Dakika

Kozan'da tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu

22.12.2021 10:29
Kozan'da tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekipleri yaptıkları denetimde tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el koydu.

Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekipleri yaptıkları denetimde tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el koydu.

Kozan Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın sağlığını korumak için gıda ve hijyen denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik rutin olarak yürütülen denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit edildiği ve bunların el konularak imha edildiği, iş yeri sahiplerine uyarı cezası uygulandığı kaydedildi. - ADANA

Kozan'da tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu
Kozan'da tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu
Kozan'da tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu

Zabıta, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kozan'da tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu - Son Dakika
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