Berrin Açıkgöz'ün doktor olan 3 kızının da aynı okuldan mezun olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kozan'da üç kız kardeş annelerinin görev yaptığı okula kütüphane yaptırdı - Son Dakika

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