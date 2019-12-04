Son Dakika Haberleri: Kozan'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Son Dakika Güncel Kozan'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Kozan'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Kozan'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde uyuşturucu satışı ve temini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı yapılan baskınlarda, 13 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.?Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:06 Kaynak: DHA
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