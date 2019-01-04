Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 19 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 19 kişi gözaltına alındı.



Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.



Çalışmalar sonucu Kozan'da 19, Ceyhan ve Feke ilçelerinde birer ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 eve eş zamanlı operasyon yapıldı.



Şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aranan 2 zanlının başka suçlardan tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise firari olduğu öğrenildi.



Zanlıların evlerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ile bunlara ait mermi ve fişek ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi - ADANA

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