Son Dakika Haberleri: Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

10 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin 20 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 kişinin arandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:08 Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa
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