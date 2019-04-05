Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
10 dakika önce
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin 20 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 kişinin arandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:08 Kaynak: İHA
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