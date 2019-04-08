Son Dakika Haberleri: Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Adliyede

Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Adliyede

1 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde güvenlik güçlerinin, daha önce tespit edilen evlere yaptığı operasyonlarda, 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Adliyede, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde güvenlik güçlerinin, daha önce tespit edilen evlere yaptığı operasyonlarda, 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile fiziki ve teknik takip sonucu ilçe merkezi ve köylerde daha önce tespit edilen evlere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Jandarma ve polis ekipleri, evlerde yaptığı aramalarda 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 9 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:06 Kaynak: DHA

Adana, Kozan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayın Biraderini Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı Adana'da Koca Dehşeti: 2 Ölü, 2 Yaralı Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama: Darısı İstanbul'un Başına
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:32:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]