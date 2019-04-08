Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Adliyede
23 dakika önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde güvenlik güçlerinin, daha önce tespit edilen evlere yaptığı operasyonlarda, 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
ADANA'nın Kozan ilçesinde güvenlik güçlerinin, daha önce tespit edilen evlere yaptığı operasyonlarda, 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile fiziki ve teknik takip sonucu ilçe merkezi ve köylerde daha önce tespit edilen evlere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Jandarma ve polis ekipleri, evlerde yaptığı aramalarda 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 9 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:51 Kaynak: DHA
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