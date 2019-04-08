Kozan'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
1 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca teknik ve fiziki takipli uyuşturucu ticareti suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şahıstan 7'si tutuklandı.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca teknik ve fiziki takipli uyuşturucu ticareti suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şahıstan 7'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca teknik ve fiziki takipli uyuşturucu ticareti suçundan yürütülen soruşturma kapsamında bu soruşturma içeriği dahilinde 4 Nisan
2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 10 bin adet ekstasy isimli uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Bu kapsamda konuyla alakalı gözaltına alınan 10 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliye Sarayına sevk edildi.
Zanlılardan A.C.A., S.A., A.K.P., F.T., H.A., M.N.A. ve A.R.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, R.C., M.Ö. ve İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:52 Kaynak: İHA
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