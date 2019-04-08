Son Dakika Haberleri: Kozan'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Kozan'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca teknik ve fiziki takipli uyuşturucu ticareti suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şahıstan 7'si tutuklandı.

Kozan'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca teknik ve fiziki takipli uyuşturucu ticareti suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şahıstan 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca teknik ve fiziki takipli uyuşturucu ticareti suçundan yürütülen soruşturma kapsamında bu soruşturma içeriği dahilinde 4 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 10 bin adet ekstasy isimli uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Bu kapsamda konuyla alakalı gözaltına alınan 10 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliye Sarayına sevk edildi.

Zanlılardan A.C.A., S.A., A.K.P., F.T., H.A., M.N.A. ve A.R.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, R.C., M.Ö. ve İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:52 Kaynak: İHA

Başsavcı, Kozan, 3. Sayfa
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