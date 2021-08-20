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Kozan'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu - Son Dakika

Kozan'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

20.08.2021 11:36
Kozan'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri desteği ile çok sayıda adrese şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri desteği ile çok sayıda adrese şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlçede terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu madde satışı ve ticaretini yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleşen şafak operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği ve zanlıların gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaklaşık 2 aydır yürütülen takip sonrası düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili olarak çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ADANA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu - Son Dakika


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