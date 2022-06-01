Kozan'da uyuşturucuyla kararlı mücadele - Son Dakika
Üye Girişi

Kozan'da uyuşturucuyla kararlı mücadele

01.06.2022 10:29
Kozan'da uyuşturucuyla kararlı mücadele

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde emniyet müdürlüğü bünyesinde narkotik grup amirliği kuruldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde emniyet müdürlüğü bünyesinde narkotik grup amirliği kuruldu.

Kozan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede uyuşturucuyla kararlılıkla mücadele edileceği belirtildi. Açıklamaya göre, 2021 yılı çalışmalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 30 kişi tutuklandı. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 110 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 480 gram esrar, 995 gram uyuşturucu kannabinoit maddesi, 25 gram eroin, bin 350 adet uyuşturucu sentetik ecza hap, 218 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 37 gram dişi Hint keneviri tohumu ve 40 adet dişi Hint keneviri ele geçirildi.

2022 yılının ilk 5 ayında yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 14 kişi tutukladı. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen toplam 91 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 597 gram esrar, 9 gram eroin, 75 gram metamfetamin, 23 adet dişi Hint keneviri, 194 gram dişi Hint kenevir tohumu, 4 bin 230 adet uyuşturucu hap ve 50 bin TL uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi. - ADANA

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı Kozan'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama Kozan'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da uyuşturucuyla kararlı mücadele - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:34:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kozan'da uyuşturucuyla kararlı mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement