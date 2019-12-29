Kozan'da vatandaşlar aşırı yağışa karşı uyarıldı - Son Dakika
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Kozan'da vatandaşlar aşırı yağışa karşı uyarıldı

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, il ve ilçeleri genelinde gece yarısı etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak yağış konusunda belediye anons sisteminden vatandaşlar olası bir sel felaketine karşı uyarıldı.

Kozan'da vatandaşlar aşırı yağışa karşı uyarıldı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde, il ve ilçeleri genelinde gece yarısı etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak yağış konusunda belediye anons sisteminden vatandaşlar olası bir sel felaketine karşı uyarıldı.


Adana ili ve çevresinde hafta başında etkili olan aşırı sağanak yağış nedeniyle merkez 4 ilçe ile çevre ilçelerde su baskınları ve sel felaketi meydana gelmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün de il genelinde gece yarısı başlaması beklenen sağanak nedeniyle metrekareye 50- 100 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiğini duyurmasının ardından selden etkilenen Adanalılar olası bir afet durumuna karşı hazırlıklarını yapıyor. Kozan'da belediye anons sisteminden vatandaşlar bu gece başlaması beklenen sağanak yağış ve olası oluşabilecek sel felaketine karşı tedbirlerini almaları konusunda uyarıldı.


Kozan Belediyesi anons sisteminden yapılan uyarıda; "Kozan kaymakamlığından duyurulur; meteorolojiden alınan bilgiye göre Adana ve ilçemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın gece geç saatlere kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması önemle rica olunur"ifadelerine yer verildi.


Öte yandan ilçe merkezindeki bazı camilerden de aynı anons yapılarak vatandaşalar uyarıldı. - ADANA

Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
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