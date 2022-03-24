Kozan'da yanan ormanlar yeniden fidanla buluşuyor - Son Dakika
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Kozan'da yanan ormanlar yeniden fidanla buluşuyor

24.03.2022 14:43

Kozan'da yanan ormanlar yeniden fidanla buluşuyor Adana'nın Kozan İlçesinde geçen yıl çıkan yangında küle dönen ormanlar yeniden fidanla buluşuyor.

Kozan'da yanan ormanlar yeniden fidanla buluşuyor

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde geçen yıl çıkan yangında küle dönen ormanlar yeniden fidanla buluşuyor. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Hatıra Ormanı'nın yeniden yeşermesi için fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Orman haftası etkinlikleri kapsamında Kozan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam oğlu Can Öztürk Gürçam ve öğrenciler ile birlikte çam fidanı ekti.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcısı Yelda İlbeyli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, AK Parti Kozan İlçe Başkan Yardımcısı Faruk Yiğenoğlu kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte badem, defne, dut ve çam ağaçları toprakla buluştu.

Etkinlikte konuşan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "Ormanın önemi ülkemizde büyük. Kozan orman varlığı anlamında zengin bir ilçe. Son iki yıldır afet düzeyinde büyük ormanlarımız yandı. Yanan alanların yeniden yeşerme çalışması hızla sürüyor ve takibi yapılıyor. Yeniden orman olması için çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz yıl bu alanımız da yanmıştı çocuklarımıza ormanın önemini anlatarak yeniden yeşerteceğiz" dedi.

Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş de, Kozan'ın yeşile bürünmesi için çalışmaların her alanda sürdüğünü belirterek, "Bu kısım 1881 yılında Atatürk'ün doğduğu yıl öğrenciler tarafından dikilmiş bir ormandı. Geçen yıl eylül ayında dikkatsizlik nedeni ile yanmıştı ve bu yıl yeniden orman olması için öğrencilerimiz ağaçlarını dikiyorlar. Yeniden 100. Yıl ormanı olması için ve tüm yeşil vatanı yanan alanlarımızı yeşertmek için çalışmalara devam edeceğiz. Orman haftamız kutlu olsun" dedi.

Ağaç dikim çalışmalarının ardından öğrencilere ve katılımcılara fidan ve çeşitli hediyeler verilerek etkinlik son buldu.

Kozan'da yanan ormanlar yeniden fidanla buluşuyor
Kozan'da yanan ormanlar yeniden fidanla buluşuyor
Kozan'da yanan ormanlar yeniden fidanla buluşuyor

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Şafak Gürçam, Hisarcık, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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