Kozan'da yangın
7 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:38 Kaynak: İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çulhacı Sokak'ta Durdu Durmuş'un oturduğu evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı kadın kendini güçlükle dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA
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