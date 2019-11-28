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Kozan'da yangın

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çulhacı Sokak'ta Durdu Durmuş'un oturduğu evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı kadın kendini güçlükle dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Cumhuriyet Mahallesi, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:45 Kaynak: İHA
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