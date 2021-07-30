Kozan'da yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyor - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyor
Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevinden getirilen yemekler 3 öğün olarak yangın bölgesinde yaşayan vatandaşlara ulaşırken Kozan'daki esnaf da destek olmak için su ve yemek yardımında bulunuyor.
Günlük bin kişilik çıkan yemekler 7 mahallede vatandaşlara dağıtılıyor.
Esnaf Murat Mercan'da 500 kişilik erzak hazırlayarak bölgedeki vatandaşlara ve söndürme ekibine destek oldu.
(Beril Solmuşgül/İHA)
Kaynak: İHA
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