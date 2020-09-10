Kozan'da yangın mağdurlarına 1 milyon TL yardım dağıtıldı - Son Dakika

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan ilçesinde geçen hafta çıkan yangın nedeniyle evleri ve hayvanları zarar gören vatandaşlara 1 milyon TL dağıtıldığını açıkladı.

AK Partili Abdullah Doğru, Kozan ilçesinde geçen hafta 200 hektar kızılçam ormanın yandığı ve yaklaşık 140 hanenin yangında tahrip olduğu alandaki çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili ve beraberindeki heyet ile bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Doğru, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yangından etkilenen köylülerimize 1 milyon TL dağıtıldı. Vatandaşlarımızın zararı konusunda tespitler yapıldı, süreç işliyor" dedi.

Vatandaşların taleplerini de yerinde dinleyen Doğru, şöyle konuştu: "Bölgemizde maalesef büyük bir afet yaşandı. Vatandaşlarımız alevlerden hatıralarını, eşyalarını, hayvanlarını bırakarak köylerini boşalttı. Yaşanan bu afet sonrası biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ında talimatı ile vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için bölgemizde çalışma yapıldı. Bakanlarımız ve milletvekilleri olarak bölgedeki çalışmayı yakından takip ediyoruz. Kış öncesi yaraların sarılması için elimizden gelen ne varsa devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımız için seferber edildi. Umarız bir daha bu acılar bölgemizde yaşanmaz. Kozanımız'ın oksijen depoları yakıldı, binlerce canlının evi yakıldı, emekler, hatıralar yakıldı. Soruşturma sürüyor. Bölge yeniden ağaçlandırılacak ve daha yeşil bir Kozan olacak. Tüm halkımıza bir kez daha geçmiş olsun temennimizi sunuyoruz."