Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı

29.05.2022 13:04
Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün akşam söndürülen yangının meydana geldiği ormanda bu sabah yeniden yangın çıktı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün akşam söndürülen yangının meydana geldiği ormanda bu sabah yeniden yangın çıktı. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

İlçeye bağlı Akdam Mahallesi Kozanogluoluk mevkisinde dün saat 20.15'te 6 ayrı noktada orman yangını çıktı. 1 helikopter, 31 arazöz, 20 teknik ekip,1 greyder, 20 ilk müdahale aracı ve 200 personel ile yangına müdahale edilen yangın, 3 saatte söndürüldü. Aynı ormanda bu sabah yeniden yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YORUMLAR
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'Türkiye'nin Toskanası' diyorlar... Kozan'a ziyaretçi akını 'Türkiye'nin Toskanası' diyorlar... Kozan'a ziyaretçi akını Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

Yangın, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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