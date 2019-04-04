Son Dakika Haberleri: Kozan'da Yerel Seçimlere Yapılan İtiraz Reddedildi

Kozan'da Yerel Seçimlere Yapılan İtiraz Reddedildi

1 saat önce

Kozan'da Yerel seçimlere yapılan itiraz reddedildiADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yerel seçim sonuçları ile ilgili İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz reddedildi.

Kozan'da Yerel seçimlere yapılan itiraz reddedildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yerel seçim sonuçları ile ilgili İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz reddedildi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanlığını kazanan MHP'nin Adayı Nihat Atlı'nın "seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle Saadet Partisi İlçe Başkanı Muammer Özçelik ve İYİ Parti'nin Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk hem adaylığının hem seçimin iptal edilmesi istemiyle İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucu İlçe Seçim Kurulu, 3'e karşı 4 oyla Nihat Atlı'nın belediye başkanı seçilmesine engel bir durum olmadığına karar vererek itirazın reddine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:36 Kaynak: İHA

Adana, Kozan, Genel
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