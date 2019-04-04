Kozan'da Yerel Seçimlere Yapılan İtiraz Reddedildi
1 saat önce
Kozan'da Yerel seçimlere yapılan itiraz reddedildiADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yerel seçim sonuçları ile ilgili İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz reddedildi.
Kozan
'da Yerel seçimlere yapılan itiraz reddedildi
ADANA - Adana
'nın Kozan ilçesinde yerel seçim sonuçları ile ilgili İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz reddedildi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanlığını kazanan MHP
'nin Adayı Nihat Atlı
'nın "seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle Saadet Partisi
İlçe Başkanı Muammer Özçelik ve İYİ Parti
'nin Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk
hem adaylığının hem seçimin iptal edilmesi istemiyle İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucu İlçe Seçim Kurulu, 3'e karşı 4 oyla Nihat Atlı'nın belediye başkanı seçilmesine engel bir durum olmadığına karar vererek itirazın reddine karar verdi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:36 Kaynak: İHA
Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Önerisi, AK Parti'yi Harekete Geçirdi
Uçan Polisin, Torbacılara Geçit Vermediği Anlar Kameraya Yansıdı
Adana'da Karnaval Nedeniyle Oteller Doldu, Apart Ücretleri Tavan Yaptı
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti