KOZAN'DA YILDIRIM CAMİYE İSABET ETTİ - Son Dakika
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KOZAN'DA YILDIRIM CAMİYE İSABET ETTİ

16.10.2022 10:05

ADANA'nın Kozan ilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu bir camide hasar oluştu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu bir camide hasar oluştu.

Bucak Mahallesi'ndeki camiye, öğle namazının kılınmasından yaklaşık 20 dakika sonra yıldırım isabet etti. Bunun üzerine caminin elektrik tesisatı ve ses sistemi zarar gördü, kapı ve pencereleri de kırıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası imam Erkan Yılmaz ve muhtar Mahmut Divaroğlu, camide incelemede bulundu. Muhtar Divaroğlu, minaredeki paratonerin de zarar gördüğünü belirterek, Buraya tıpkı bomba düşmüş gibi bir durum var dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOZAN'DA YILDIRIM CAMİYE İSABET ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KOZAN'DA YILDIRIM CAMİYE İSABET ETTİ - Son Dakika
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