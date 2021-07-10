Kozan'da yılın ilk turist kafilesi coşkusu - Son Dakika

Kozan'da yılın ilk turist kafilesi coşkusu

100 kişilik yerli turist kafilesi, 7 kaleli ilçe olarak bilinen Kozan'da tarih ve doğa turu yapmanın keyfini yaşadı

ADANA - Anavarza Antik Kenti, tarihi konakları ve doğası ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya aday olan Adana'nın Kozan ilçesi, bu sezon 100 kişilik ilk yerli turist kafilesini ağırladı.

Adana'nın Kozan ilçesi, bu sezon 100 kişilik ilk yerli turist kafilesini ağırladı. Kozan Belediyesi ekipleri tarafından karşılanan turist kafilesi, ilçenin tarihi hakkında bilgi aldıktan sonra yöresel ürün limon dondurması ile de serinledi.

İlçeye sezonun ilk yerli turist kafilesini getiren Selim Ağaçdalı, Adana'nın tüm ilçelerinin ayrı güzelliklere ve tarihe sahip olduğunu ifade ederek, "Kozanın güzellikleri tarihi güzellikleri tarihi tılsımı inanılmaz. Kozan'ın güzelliklerine aşığız. Adana olup Kozan'a gelmeyen adana ilçelerini bilmeyen insanlarımız var. Adana merkez ilçeleri ile barışık olmalı güzellikleri keşfetmeli. Biz ağırlayan Kozanlılara teşekkür ediyoruz" dedi.

Kozan'ın yöresel lezzeti olan limon dondurmacıları uzun bir aranın ardından turistleri ağırladıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek grupların devamını beklediklerini kaydetti.

Yapıcı konağından, Kozan kalesine çıkan, ilçesinin tarihi mekanlarını gezen yerli turistler, Kozan Barajı ve Dağılcak milli parkında doğanın keyfini çıkardı. Yerli turist kafilesi, Kozan gezisinin ardından Feke'nin Tapan ilçesinde kadınların oluşturduğu lavanta bahçelerini gezmek üzere ilçeden ayrıldı.