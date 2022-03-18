KOZAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 23 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

KOZAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 23 YARALI

18.03.2022 22:07

ADANA'nın Kozan ilçesinde virajı alamayıp, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 23 kişi yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde virajı alamayıp, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Adana- Kadirli karayolu Hacıbeyli mevkisinde meydana geldi. Kadirli- Ankara seferini gerçekleştiren ve içinde 21 yolcunun bulunduğu AS Adana şirketine ait Turabi Kanat yönetimindeki 01 AS 888 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücünün ters şeritten girdiği yan yolda virajı alamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, muavin ve 21 yolcu, kendi imkanlarıyla otobüsten çıktı. Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan ve Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı. Şarampole devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KOZAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 23 YARALI
KOZAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 23 YARALI
KOZAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 23 YARALI
KOZAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 23 YARALI

YORUMLAR
500
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 23 yaralı Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 23 yaralı Şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 23 kişi yaralandı Şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 23 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOZAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 23 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:22 Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 22:41:40. #1.12#
SON DAKİKA: KOZAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 23 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement