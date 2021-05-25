Kozan'da Yöresel Ürünler Satış Noktası oluşturuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye, kadınların ürettikleri yöresel lezzetler için satış noktası oluşturdu.

Yukarı Çarşı'da hizmet vermeye başlayan Kozan Belediyesi Yöresel Ürünler Satış Noktasında, turunç, limon ve kamkat reçeli, harnup pekmezi, turunç ekşisi, kantaron yağı ve zeytinyağı, limon, portakal ve zeytin kolonyaları, portakal sabunu ve ilçeye özgü ahşap ürünler raflarda yerini aldı.

Satış noktasının sorumlusu İşletme ve İştirakler Müdürü Burak Kamalı, "Daha önce e ticaret üzerinden satışlarımıza başladığımız yöresel ürünlerimizi şimdide ürün çeşitliliğini artırarak Kozanlı hemşehrilerimize sunduk. Amacımız Kozan'ın ve bölgenin yöresel ürünlerini Türkiye'ye tanıtmaktır" dedi. - ADANA