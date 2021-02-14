Kozan'da yüzlerce balık telef oldu - Son Dakika

Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı "Direk gibi" yorumu Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

Sağlık Bakanlığı'ndan "ödüllü" formül: Restoran ve kafeler ilk olarak vaka sayılarını azaltan illerde açılacak

İstanbul pazar sabahına karla uyandı! Peki kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

Kozan'da yüzlerce balık telef oldu

Vatandaşlar, zirai ilaçlama yapanların derede tanklarını temizlediği için balık ölümlerinin gerçekleştiğini ileri sürdü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, Hop Deresi'nde yüzlerce balık telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi, Üçler yolu üzerinde bulunan Hop Deresi'nde toplu balık ölümleri gerçekleşti. Yüzlerce balık derede ölü olarak görülürken, yüzlerce kaplumbağa ve yengeçler de dere kenarlarına sığındı. Sudaki kirlilik dikkat çekerken birçok balığın can çekiştiği gözlendi.

Çevre sakinleri zirai ilaçlama yapanların derede tanklarını temizlediği için balık ölümlerinin gerçekleştiğini ileri sürdü.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ölümleri üzerine su ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı.