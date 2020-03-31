Kozan'daki barınak vahşetinde şok iddia - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kozan'daki barınak vahşetinde şok iddia - Son Dakika

Kozan'daki barınak vahşetinde şok iddia

7 saat önce

Kozan Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nevra Ünlü, Kozan Belediyesi barınağında köpeklerin birbirini yediği görüntüler sonrası yaşanan vahşetle ilgili hakkındaki komplo iddialarını yalanladı.

Kozan'daki barınak vahşetinde şok iddia, System.String[]

Kozan Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nevra Ünlü, Kozan Belediyesi barınağında köpeklerin birbirini yediği görüntüler sonrası yaşanan vahşetle ilgili hakkındaki komplo iddialarını yalanladı. Ünlü, "Barınağı boşaltmak için köpekleri Ceyhan'a atmam emredildi, yapmadım. Akabinde de haberim olmadan gece 'barınağa götürüyoruz' adı altında sokaklardan sahipli sahipsiz ne kadar köpek varsa toplanıp yok edildi" dedi.


Vahşetin ortaya çıkmasından önce Kozan Belediyesi Barınağındaki görevine son verilen Nevra Ünlü, bir belediye çalışanının kendisine ve tüm hayvanseverlere görüntüleri 19 Mart'ta çekerek gönderdiğini söyledi. Yaşanan vahşetin hiçbir şekilde açıklanamayacağını ifade eden Ünlü, "Sapasağlam bıraktığım hayvanların ne hale geldiklerini görmek beni çok sarstı. 24 Mart günü canlı yayınlanan ve akabinde çok tepkilere maruz kalan, sonra da kaldırılan yayını hepiniz izlediniz. Kendi dediklerine kendileri de inanmadı. Bir insanı baskılarla ve zorla kağıttan okutarak ne hale getirildiğini de izlediniz. Kimin ne olduğunu orada yaşanan gerçekten vahim bir durum vardı. Koca koca insanlar memlekete hizmet etmek yerine işini gücünü bırakmış, inci tanesi gibi dizilmiş, kendilerince mahkeme kurmuş adımı hiç çekinmeden kullanarak kaba tabirle bana atıp durdular. Keşke beni de oraya çağırarak yüzleşme cesaretini bulsalardı kendilerinde" diye konuştu.


"Ne kadar köpek varsa toplanıp yok edildi"


İşine son verildikten sonra barınağa giremediğini kaydeden Ünlü, "Beni barınağa almıyorlar, kamuya ait açık bir yere yasak koyuyorlar, sırf benim arkadaşım diye barınağa alınmayıp elinde yemeğiyle geri gönderdikleri insanlar var. Ben hiçbir gün elimde olan şeyleri paylaşmadım. Bağrıma taşı basıp, o barınağı düzeltmek için dışarıdan çok uğraştım. Derdim işe geri girmek olsaydı ben o işten hiç çıkmamış, şuanda hakkımda fütursuzca yazı yazanlar gibi bugün maaşımı alıp evimde oturuyor olurdum. Ama iftira en büyük günahlardan biridir. Ben bugün işten çıkarıldıysam, kimseye boyun eğmediğim içindir. Kimseye o hayvanları ezdirtmediğim içindir. Önce barınağı boşaltmak için Ceyhan'a barınaktaki köpekleri atmam emredildi, yapmadım. Akabinde de haberim olmadan gece barınağa götürüyoruz adı altında sokaklardan sahipli sahipsiz ne kadar köpek varsa toplanıp yok edildi. Doğruyu ve vicdanı savunduğum için onca baskıya rağmen susmadığım için ben işimden edildim" dedi.


"Layık oldukları şekilde bakmaya mecbursunuz"


Belediye başkanının, "O barınak Nevra'sız dönmez. Nevra olmazsa biz hayvanlara bir şey alamayız, kasayı boşaltmışlar" dediğini söyleyen Ünlü şöyle devam etti:


"Beni orada tutmaya çalışırken şimdi ne oldu? Ben gittikten sonra mama ilaç yardımları kesildikten sonra neden hırçınlaştılar? Kendi döneminde gönüllü çalışırken de barınakta 5 kuruş harcamayıp benim bulduğum yardımlarla o hayvanlar doyarken neredeydiler ' Kozan Belediyesi Meclis üyelerimden son 7 yıl belediye bütçesinin incelemelerini talep ediyorum. 7 yıl çok denirse son 1 seneyi araştırsınlar. 1 tane mama, 1 tane ilaç, 1 tane süt yoğurt, 1 tane veteriner hekim, tedavi, barınağa alınmış fatura çıkarsınlar koca Kozan suratıma tükürsün."


Sorumluları istifaya davet eden Nevra Ünlü, "Bakın barınak yönetimi idaresi nedir bilmeyen, barınak, bölme düzeni, hayvan refahı ve psikolojisinden anlamayan, 5199'dan bir tane kanun maddesi bilmeyen, vicdandan yoksun insanlara sorumluluk verirseniz olacağı buydu. Bizim zamanımızda hiçbir canlı orada ne açlıktan öldü ne de açlıktan birbirini yedi. Bir daha böyle zulmü o barınaktaki hayvanlara reva görürseniz bunu kanıtlamak için alenen gerekirse telden atlarım bizzat kendim çeker ifşa ederim. Gözüm hep üstünüzde. O barınaktaki hayvanlara layık oldukları şekilde bakmaya mecbursunuz. Yardım gönderen herkesten Allah razı olsun. Son 5 gündür sayenizde hayvanların karnı doydu. Şimdi komplo diye ortalığa düşenlerden onurluca istifa edecek bir insan evladı var mı o koltuklarda' Ben sizleri önce Allah'a, sonra adalete teslim ediyorum. Bana kendi dilleriyle konuşayım komplo kuran baştan sona kim varsa haklarında suç duyurusunda bulundum. Onurları varsa istifa etsinler. Benim bir suçum varsa da çekmeye razıyım" dedi. - ADANA

Kozan Belediyesi, Ceyhan, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:41 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek         
17:34
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı         
17:32
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu         
17:10
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi         
17:07
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi         
16:46
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi         
16:44
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor         
16:37
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:27
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum         
16:26
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı         
16:25
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek         
16:24
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi         
16:21
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı         
16:18
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun         
16:15
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 18:47:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kozan'daki barınak vahşetinde şok iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]