Kozan'daki faili meçhul cinayete şafak vakti 7 gözaltı - Son Dakika
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Kozan'daki faili meçhul cinayete şafak vakti 7 gözaltı

19.04.2022 09:02
Kozan'daki faili meçhul cinayete şafak vakti 7 gözaltı

Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerinde öldürülen şahsın faili oldukları öne sürülen 7 zanlı, şafak vakti özel harekat polisinin baskınıyla yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerinde öldürülen şahsın faili oldukları öne sürülen 7 zanlı, şafak vakti özel harekat polisinin baskınıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 17 Mart 2022 tarihinde Kozan'ın Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, bir telefon dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Bu sırada dükkanda oturan Umut Barış Koç (27), saldırganların silahından çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç'un öldüğü belirlendi. Koç yakınları tarafından toprağa verildi. Bu olaydan sonra Adana polisi zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis olayın bir çete tarafından yapıldığını saptaması üzerine devreye Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri girdi. Zanlılara yönelik başlayan takip sonucunda 7 şüpheli belirlendi. Polis bu sabah şafak vakti Kozan'da operasyonu başlatarak 7 zanlıyı yakalamak için 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 7 zanlı yakalandı. Polis adreslerde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, kar maskesi, 20 mermi ele geçirdi. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete getirildi. - ADANA

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Özel Harekat, Polis, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'daki faili meçhul cinayete şafak vakti 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kozan'daki faili meçhul cinayete şafak vakti 7 gözaltı - Son Dakika
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