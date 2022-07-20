Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağözü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde harnup çaldığı ileri sürülen kişiler ile bahçe sahipleri arasında tartışma çıktı. Hırsızlık yaptıkları ileri sürülen kişilerin vurduğu Muhammed Şahin (35) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri F.Ş., İ.Ş. ve R.E. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Bağözü, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kozan'daki 'harnup' cinayetine 3 gözaltı - Son Dakika

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