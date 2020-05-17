Kozan'daki orman yangını 5 saatte söndürüldü - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 dönümlük kızılçam ormanı küle döndü.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi Ayıcık mevkisinde dün akşam çıkan yangının ardından sabah saatlerinde farklı bir noktadan yeniden yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 5 arazöz, 3 su tankı ve 30 kişilik söndürme ekibi, 5 teknik ekip, 3 pikap ve helikopter ile havadan yangına müdahale edildi. 5 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangının anız yangınından çıktığı tahmin ediliyor. Çevre sakinleri de söndürme ekiplerine destek için olay yerine geldi. Yangında 5 dönümlük kızılçam ormanı küle dönerken, poyraz nedeniyle yapılan soğutma çalışması sonrası orman ekipleri yangının yenilenmemesi için nöbet tutacak. - ADANA