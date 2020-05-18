Kozan'daki orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü , Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazinin sarp, rüzgarın da etkisiyle ekipler, yangına müdahalede güçlük yaşadı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak, saat 05.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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