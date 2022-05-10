Kozan'daki silahlı saldırının zanlısı adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde telefon dükkanına düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Telefon dükkanına yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Umut Barış Koç hayatını kaybetmişti. Saldırgan Abdurrahman Y. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. İşlemleri tamamlandıktan sonra Abdurrahman Y. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ADANA