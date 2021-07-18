KOZAN'DAKİ SU KESİNTİSİ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

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ADANA'nın Kozan ilçesinde su kaynaklarının kurumaya başlamasıyla özellikle üst kesimlerdeki mahallelerde su kesintileri yaşanmaya başladı. Vatandaşlar, temizlik ihtiyaçlarını giderememekten şikayet etti. Adana Su ve Kanalizasyon İşletmesi (ASKİ) yetkilileri, akşam saatlerine kadar bu mahallelere su sevki sağlanacağını bildirdi.

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Kozan ilçesindeki birçok mahalleye su sağlayan kuyular kurumaya yüz tuttu. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle kuyulardaki suyu, üst mahallelere ulaştıran pompaların da çalışmamasıyla, çoğu mahallede su kesintileri yaşanmaya başladı. ASKİ ekipleri, başka kuyulardan çektiği suyu tankerlerle bu mahallelerdeki su depolarına taşıdı ancak bu da vatandaşın ihtiyacını karşılayamadı.

Su kesintisinin yaşandığı Türkeli Mahalle Muhtarı Ahmet Aydın, 'Yaklaşın 10 gündür su kesintisi nedeniyle şikayet alıyorduk ancak son 3 gündür mahallemizde su yok. Başkan Zeydan Karalar'ı aradım ancak ulaşamadım. Yetkililerin, bu soruna bir an önce çözüm bulmasını bekliyoruz' diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Selma Ateş ise su kesintisi nedeniyle bayram temizliği yapamadığını belirterek, 'Bulaşıkları yıkamak için güneş enerjisindeki suyu leğene doldurdum, soğumasını bekliyorum. Bir çözük bulunmasını istiyoruz' dedi.

İstanbul'dan gelen Erol Okuyucu ise banyo yapamadıklarını kaydederek, "Sularımız sürekli kesiliyor. İlçe merkezinden bidonlarla su taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

ASKİ'den yapılan açıklamada ise Kozan'daki su kaynaklarının 3'te 1 seviyesine düştüğünü, suyun en son gönderilebildiği üst mahallelerde kuyu sondajı yapıldığını ancak su bulunamadığı belirtildi. Son bir haftada ise elektrik kesintileri nedeniyle su sevkinde aksamalar olduğu, akşam saatlerine kadar özellikle üst kesimlerdeki mahallelere sevkin sağlanacağı bildirildi.