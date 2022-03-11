Kozan'daki toplu arı ölümlerinin hastalıktan kaynaklandığı belirlendi - Son Dakika

Kozan ilçesindeki arı ölümlerinin 4 ayrı hastalıktan kaynaklandığı bildirildi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, konu ile ilgili açıklamasında, arı ölümleriyle ilgili yapılan inceleme sürecinin tamamlandığı kaydedildi.

Arı ölümlerinde herhangi bir zehirlenmenin tespit edilmediği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde ilçemiz Güneri Mahallesi'nde arıcılık yapan Kenan Atar'a ait 50 kovan arı telef olmuş, arı sahibi arı ölümlerinin zirai ilaçlamadan kaynaklandığını iddia etmişti. Müdürlüğümüz ekipleri de olay yerinden aldıkları numuneleri incelenmek üzere Adana'ya gönderdi. Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda Bakteriolojik ve Parazitolojik sonuçları daha önce gelmişti. Şimdi de toksikasyon (zehirlenme) sonuçları geldi. Adı geçen vatandaşın arılarında biri paraziter, üçü viral olmak üzere dört hastalık tespit edildi."