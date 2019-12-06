Son Dakika Haberleri: Kozan'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Kozan'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Kozan'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevkedilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kozan'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevkedilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce 17 adrese eş zamanlı olarak şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan V.K., D.G., Y.C.D, E.C. ve R.T. ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliyesine sevk edildi.


Kozan Sulh Hukuk Mahkemesinde ifadeleri alınan şahıslardan V.K. ve D.G adlı şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer üç şahıs ise tutuklanarak Kozan Cezaevine gönderildi. - ADANA

Adana, Kozan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş
Ceren Özdemir'in katil zanlısı açık cezaevine "iyi hal" raporuyla geçmiş Otobüsten düşen kadının ölümünde araç sürücüsü tam kusurlu bulundu Cami musluklarını çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldıktan sonra yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:09:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozan'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]