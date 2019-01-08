Son Dakika Haberleri: Kozan-Feke Karayolunda İstinat Duvarı Çöktü

Kozan-Feke Karayolunda İstinat Duvarı Çöktü

27 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan-Feke karayolunda çöken istinat duvarı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Kozan-Feke Karayolunda İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan- Feke karayolunda çöken istinat duvarı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Dağılcak mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarı bölgede etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle çöktü. İstinat duvarından çıkan moloz yığınları düşen karayolu kısmen trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerinin uyarıları doğrultusunda bölgede trafik akışı kontrollü sağlandığı öğrenildi.

Yolun onarım çalışmasının ardından tekrar çift yönlü ulaşıma açılacağı öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:58 Kaynak: İHA

Adana, Kozan, Feke, Güncel
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