Kozan-Feke Karayolunda İstinat Duvarı Çöktü
27 dakika önce
Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan-Feke karayolunda çöken istinat duvarı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde Kozan- Feke
karayolunda çöken istinat duvarı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Dağılcak mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarı bölgede etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle çöktü. İstinat duvarından çıkan moloz yığınları düşen karayolu kısmen trafiğe kapandı. Jandarma
ekiplerinin uyarıları doğrultusunda bölgede trafik akışı kontrollü sağlandığı öğrenildi.
Yolun onarım çalışmasının ardından tekrar çift yönlü ulaşıma açılacağı öğrenildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:58 Kaynak: İHA
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