Kozan Halk Eğitim Merkezi üreticileri destekleyici çeşitli kurslar açacak - Son Dakika

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut'ta katıldı.

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