Son Dakika Haberleri: Kozan helikopter ekibine teşekkür belgesi verildi
Son Dakika Güncel Kozan helikopter ekibine teşekkür belgesi verildi

Kozan helikopter ekibine teşekkür belgesi verildi

1 saat önce

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kozan İşletmesi Dağılcak mevkisinde konuşlu helikopter ekibine, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

Kozan helikopter ekibine teşekkür belgesi verildi, System.String[]

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kozan İşletmesi Dağılcak mevkisinde konuşlu helikopter ekibine, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

Yangın sezonu boyunca hem bölge içi hem de bölge dışı orman yangınlarında üstün başarı göstererek, tahribatı asgaride tutan ve yer ekiplerine büyük destek sağlayan ekip, "Teşekkür Belgesi" ile ödüllendirdi.

Ekip çalışanlarına belgelerini takdim eden Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, sezonun geçmiş yıllara göre çok daha başarılı geçirilmesinde helikopter ekiplerinin önemli katkılarının olduğunu belirterek, pilotlara ve yardımcı personele teşekkür etti.

Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Çukurova İlçe Başkanı Öztüğ: Barış Pınarı Harekatımızda yer almak istiyoruz
Volkswagen, Türkiye'ye yapacağı fabrika yatırımını Barış Pınarı Harekatı sebebiyle erteledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 14:19:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozan helikopter ekibine teşekkür belgesi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]