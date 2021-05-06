Kozan'ı şiddetli sağanak vurdu - Son Dakika

Kozan'ı şiddetli sağanak vurdu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak sel ve su baskınına neden oldu. İlçede çok sayıda ev su baskını yaşarken hastane kavşağında araçlar sağanak nedeni ile trafikte mahsur kaldı. Türkeli mahallesi Mani sokakta bir araç yağmurun ardından akıntı ile sürüklendiği içinde bir kişinin olduğu öğrenildi. İlçede yağış etkisini sürdürürken su baskını yaşanan ev ve işyerlerinin su tahliye çalışması sürüyor. Kozan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tüm cadde ve sokaklarda vatandaşların mağdur olamaması için çalışma sürdürürken İtfaiye ve ASKİ ekipleri su basan ev ve işyerlerinde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Arslanpaşa Mahallesi ılıcıkuyu sokakta evini su basan bir vatandaş çocuklarının evin penceresine çıkarak korunduğunu aniden basan su ile zor anlar yaşadıklarını kaydetti.