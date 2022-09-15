Adana'da tırın çarptığı otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Kozan ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.
Furkan Y. yönetimindeki 33 DKY 21 plakalı tır, Çanaklı Mahallesi'nde Erdinç Ç. yönetimindeki 46 ACF 273 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Araçta bulunan Şerife Ç. ile çocukları Eymen Talha Ç. ile Ecrin Ç. yaralandı.
Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır şoförü Furkan Y, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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