Adana'da tırın çarptığı otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Adana'da tırın çarptığı otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

15.09.2022 19:20
Adana'da tırın çarptığı otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Kozan ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.

Kozan ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.

Furkan Y. yönetimindeki 33 DKY 21 plakalı tır, Çanaklı Mahallesi'nde Erdinç Ç. yönetimindeki 46 ACF 273 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Araçta bulunan Şerife Ç. ile çocukları Eymen Talha Ç. ile Ecrin Ç. yaralandı.

Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü Furkan Y, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
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TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI TIR, otomobile çarptı; anne ve 2 çocuğu yaralandı TIR, otomobile çarptı; anne ve 2 çocuğu yaralandı
Kaynak: AA

Çanaklı, Kozan, DKY, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da tırın çarptığı otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da tırın çarptığı otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı - Son Dakika
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