Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. coşkusu - Son Dakika

Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. coşkusu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde milli mücadele yıllarında düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü kutlanıyor. Kozan Kaymakamlığı ve Kozan Belediyesinin düzenlediği etkinlikler kapsamında Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kısıtlı etkinliklerle kutlanmaya başladı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Kozan'ın kurtuluşunun Kozan kalesinden kurutuluş mücadelesinin 100. Yılını bu yıl korona virüs nedeni ile buruk kutladıklarını ifade ederek akşam balkonlardan okudukları İstiklal marşı ve havai fişek gösterileri ile kutlamaların başladığını söyledi.

ilçede saat 22.00'de belediye hoparlöründen belediye araçları ile 100. yıl coşkusu İstiklal marşını okunarak ve balkonlar Türk bayrakları ile donatarak kutlandı. hazırlanan havai fişek gösterisi geceyi aydınlattı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Kozan Kalesinde kurtuluş mücadelesinin 100 yılını kutlayarak kurtuluş mücadelesinin gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir mücadele olduğunu kaydetti.

Kozanlılar olarak evde kalıp havai fişek gösterimiz ile kutlamamızı başlattık diyen Başkan Özgan " Yarında Hoşkadem cami önünde geleneksel kutlamamızı kısıtlı sayıda katılım ile bayrağımızı göndere çekerek etkinliğimize devam edeceğiz. Kozan medeniyetler şehri. Yıllar önce çok acı çekmiş bir kent. Tarihi dokumuz ile bunu anlıyoruz. 2 Haziran da Kozan hem Fransız işgalinden hem de yerli işbirlikçileri Ermenilerden kurtarılmıştır. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. 100 yılda tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize şifa diliyorum. Bu kurutuluş mücadelesini bizlerin gelecek nesillere aktarmamız lazım. 100. Kurtuluş mücadelemiz kutlu olsun" diye konuştu.

İlçe genelinde belediye hoparlöründen kurtuluş marşları çalınırken saatler 22.00'yi gösterdiğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı okundu. Kozan belediyesinin hazırladığı havai fişek gösterisi büyük bir coşku ile evlerden izlendi.