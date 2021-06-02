Kozan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü Kutlandı Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü Tarihi Hoşkadem cami meydanında kutlandı.

Sabah saat 06. 45'de 7 pare top atışı ile başlayan törenler, ezan okunarak temsili düşman bayrağı indirilip yerine Türk bayrağı çekilip ardından Milis kuvvetleri tarafından zincirlenmiş Hürriyet Kızı kurtarıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Milis kuvvetleri adına Atatürk anıtına çelenk kondu.

İlçe Müftülüğü adına Hoşkadem Camii imam hatibi Abdurrahman Yılmaz ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam birer konuşma gerçekleştirdiler.

Kozan Belediye başkanı Kazım Özgan konuşmasında "Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu Türk milleti, bunun en güzel örneklerinden birini 101 yıl önce Kozan'da yazmıştır. 2 Haziran, Kozanlılar için var ya da yok olma mücadelesinde tarihe adını yazdırdığı gündür. 2 Haziran, bağımsızlığımızı benliğimize nakşeden, bizi biz yapan, bu toprakları bize kutsal emanet olarak bırakan tarihimizin adıdır. 2 Haziran bizim bayramımız, sevincimiz, coşkumuzdur. Ama bu coşku içinde, bir zamanlar bu topraklarda yaşanan hüzünleri, ağlayan gözleri, yitirilen canları unutmamak boynumuzun borcudur. Bizim milletimiz yedi düvel tarafından yok edilmek istenmiş, verdiği büyük mücadeleler ile düşman karşısında eğilmemiş, esareti asla kabul etmemiş, istikbal ve istiklali uğruna canından geçmiş bir millettir. Bağımsızlığından asla ödün vermeyen Türk milleti "YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM" demiş, tüm varlığıyla düşmana karşı direnmiştir. Karanlık günlerde ortaya çıkan "KUVA-İ MİLLİYE" ve "KUVA-İ MİLLİYE RUHU" bağımsızlık yolunda atılan en önemli adım olmuştur. 8 Mart 1919'da Fransız işgal heyeti, Kozan'a ayak basmak sureti ile temiz ve bereketli topraklarımızı işgal etmiştir. Fransızlar ve Ermeniler karşısında örgütlenen Kozan halkı, haklı davası için mücadeleye başlamıştır. Topalzade Halil, Kurdoğlu Hulusi, Sehlik Hasan, Mustafa Faik, Sivas'ta kongre toplayarak milli mücadele harekatını başlatan Mustafa Kemal ile Sivas kongresinden sonra bir araya gelerek özel bir görüşme yapmışlar, Kozan Sancağında yaşanan Fransız işgali ve Ermenilerin saldırılarına karşı bölgede mücadele etmenin gerekli olduğu hakkında bilgi vermişlerdir. 1 Haziranı 2 Hazirana bağlayan gece yarısından sonra işgal kuvvetleri Kozan'ın yerli Ermenilerini de yanlarına alarak Kozan'ı boşaltmışlardır. 2 Haziran 1920 günü Türk Milis Kuvveleri Kozan'a girmiş, bir yıl, 2 ay 24 gün işgal altında kalan Kozan ve çevresi düşmandan temizlenmiştir. "dedi.

Hoşkadem Camii önünde düzenlenen program Kozan Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yöresel ürünler satış noktası hizmete açılışı ile devam etti.

Program Mehteran ve Atlı birlikleri gösterileri eşliğinde Kozan Mezarlığında bulunan Şehitliği ziyaret ettiler. Burada başta şehit Saim Bey ve diğer şehitlikte bulunan mezarlara karanfiller bırakılıp Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Törenlere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Siyasi Partilerin il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.