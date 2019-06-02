Son Dakika Haberleri: Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü
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Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

1 saat önce

Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, System.String[]
Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Top atışıyla başlayan etkinlikler kapsamında ilçenin kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı.
Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, cami önündeki Kurtuluş Anıtı'na çelenk koymasının ardından, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın konuşmalarının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi bando ve Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü mehter takımı gösteri sundu.
Ardında, Kozan Şehitliğine "Kurtuluş Yürüyüşü" yapıldı. Burada protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp dua etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:00 Kaynak: AA
Kazım Özgan, Kozan, Güncel
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