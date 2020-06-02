Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama - Son Dakika

Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama

Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, korona virüs tedbirleri nedeniyle buruk kutlandı Hoşkadem Camii'nde kurtuluş ezanı okunarak düşman bayrağı indirildi, yerine Türk bayrağı çekildi, zincirlenmiş Hürriyet Kızı...

Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, korona virüs tedbirleri nedeniyle buruk kutlandı

Hoşkadem Camii'nde kurtuluş ezanı okunarak düşman bayrağı indirildi, yerine Türk bayrağı çekildi, zincirlenmiş Hürriyet Kızı kurtarıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak buruk kutlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi Hoşkadem Camii Kurtuluş programı, Kozan Kalesinden 7 top atışı ile başladı. Törene, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe Müftüsü Celil Karaca, Kuruluş Savaşında mücadele eden müfrezelerin temsilcileri de katıldı.

Hoşkadem Camii önünde düzenlenen programda kurtuluş ezanı okunarak düşman bayrağı indirildi. Yerine Türk bayrağı çekildi. Düşman bayrağı ayaklar altına alınarak ezildi. Zincirlenmiş Hürriyet Kızı kurtarıldı.

İlçe Müftüsü Celil Karaca şehitler için dua ederken Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan konuşma yaparak Allah bir daha o günleri yaşatmasın dedi.

2 Haziran'ın esarete, başka bir bayrak altında yaşamaya, sömürgeciliğe, emperyalizme karşı destan yazılan bir gün olduğunu kaydeden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan topraklarının düşman çizmelerinden kurtulduğu gün olan 2 Haziran 1920'yi hatırlatarak, 2 Haziran'ın kahraman Kozanlıların gelecek nesillere bahşettiği özgürlük günü olduğunu söyledi. Başkan Özgan, "Günümüzden tam 100. yıl önce Kozan'daki kahraman ecdadımız ölüm kalım savaşı vererek canları pahasına bu toprakları düşmandan temizlediler. İşgalci güçler, 100. yıl önce bugün tüm Anadolu'da olduğu gibi Kozan'da da yüreği vatan sevgisi ile dolu Türk askeri ve halkının direnci karşısında işgal ettikleri topraklardan çekilmek zorunda kalmışlardır. Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, bu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükran duygularıyla rahmetle anarken, Allah bizleri tekrar esaret altına düşenlerden etmesin" dedi.

Hoşkadem Camii önünde düzenlenen programın ardından törene katılanlar Kozan Mezarlığında bulunan Feke Kaymakamı iken kurtuluş mücadelesi için orduya katılarak şehit düşen Saimbey'in kabrini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, Hoşkadem Camii imam hatibi Abdurrahman Yılmaz tarafından şehitler için dua edildi.

Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama

Hürriyet, Kozan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama - Son Dakika

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti         
16:14
Bodrum'da mermer tozunu Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi         
16:10
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti         
15:52
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı         
15:52
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı         
15:49
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi         
15:40
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı         
15:40
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti         
15:39
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti         
15:34
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak         
15:34
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi         
15:23
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi         
15:22
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı         
15:13
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek         
15:04
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek         
15:02
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir         
14:51
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak         
14:47
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı         
14:44
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı         
14:44
G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı         
14:41
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı         
14:38
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı         
14:27
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı         
14:27
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı         
14:24
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti 15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti         
14:24
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 17:11:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]